Rai a Sorrento per mancanza di personale: “Reddito balla colossale, imprenditori non pagano il giusto”

Le telecamere Rai approdano a Sorrento e in Penisola Sorrentina con il Tg Regione Campania per documentare la problematica a cui deve far fronte il comparto turistico sorrentino: la mancanza di personale che induce al giorno di chiusura infrasettimanale. Si tratta di un avvenimento letteralmente storico per la città di Sorrento, che – pandemia permettendo – non aveva mai riposato un solo giorno durante il periodo estivo. Sulla proposta del bonus 500 da parte del Governatore De Luca come incentivo agli stagionali, ha risposto il Presidente Confcommercio Sorrento, Giuseppe Russo: “Sarebbe meglio aiutare le imprese con dei superbonus facendogli sgravare i contributi”. Una crisi nera per la mancanza di personale, quella raccontata dall’inviato Michele Giordano che ha intervistato il portiere di albergo Salvatore Caccaviello: “Quella del reddito di cittadinanza è una balla colossale, il punto è che gli imprenditori non vogliono pagare il giusto”.