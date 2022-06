Raffaele La Capria: “Ferito a morte”. Ferito a morte e un romanzo scritto da Raffaele La Capria, scrittore napoletano che, con questo romanzo, nel 1861 vinse il Premio Strega e gli conferì notorietà. Nato a Napoli, dopo essersi laureato in Giurisprudenza, lascerà la propria città, come farà il protagonista del romanzo, e vivrà alcuni anni all’estero: Francia, Inghilterra, Stati Uniti per poi stabilirsi a Roma.

La storia di Ferito a morte inizia con Massimo, il protagonista, un giovane borghese che è in partenza per Roma. Sono gli anni difficili post guerra, in una Napoli ancora piena di macerie dopo la fine del conflitto mondiale, con al comando della città il discusso imprenditore Achille Lauro. La città sembra aver cambiato umore e non sarà facile per Massimo adeguarsi. Nelle ore che precedono la sua partenza, in una mattina d’estate, di una bella giornata, con la luce del sole che penetra nella sua stanza, Massimo rivive gli anni trascorsi nella sua città, con gli amici di sempre, la sua gioventù come quella di un giovane rampollo fra gite in barca a Capri e al Circolo Nautico per l’ora dell’aperitivo, e i momenti più felici con Carla, la donna che ama e che non lo seguirà.

La Capria, ritorna con la mente al 1961 e al set che fu allestito proprio a Positano. «Ho meravigliosi ricordi di puro divertimento, perché lavorare con Caprioli e la Valeri significava divertirsi. Anche sul set, passavamo il tempo a trovare battute e scoprire situazioni divertenti che poi, magari, confluivano nel film». «Leoni al sole» fu accolto come una risposta napoletana a «I vitelloni» di Fellini. «Ci sono molte differenze tra i due film. I nostri non erano vitelloni di provincia, ma spensierati viveur attivissimi durante le estati di località chic e sofisticate come Capri, Ischia, la stessa Positano, tutti posti nei quali si faceva davvero la bella vita e si lanciavano mode e tendenze. I nostri leoni erano ragazzi che imperversavano sulle spiagge alla moda degli anni ’60, diversi dai vitelloni” felliniani: avevano una loro filosofia di vita, che emerge bene dal film e che, in qualche modo, lo rende ancora attuale e pienamente godibile. “Leoni al sole” è un’ottima commedia e, come tale, riesce ad attraversare i decenni». Caprioli si ispirò a «Ferito a morte». «Il mio libro uscì nel 1961 e Vittorio se ne innamorò subito. Lo colpirono le atmosfere e furono proprio quelle a essere riprese nel film. “Ferito a morte”, infatti, non ha una vera e propria trama e, dunque, non si presta a trasposizioni letterali.