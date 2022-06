Questa sera “Chi l’ha visto?” tornerà a occuparsi di Angela Celentano

Roma – Questa sera in prima serata su RAI TRE ospiti di Federica Sciarelli, conduttrice della storica trasmissione “Chi l’ha visto?”, saranno Catello e Maria, i genitori di Angela Celentano, scomparsa dal Monte Faito all’età di 3 anni. I due genitori che non hanno mai smesso di credere alla possibilità di ritrovare la figlia sperano che sia lei a riconoscersi nelle segnalazioni ed a farsi viva. La bambina al momento della scomparsa, il 10 agosto del 1996, aveva 3 anni, oggi ne avrebbe 29. Quel giorno era con la famiglia in un gruppo di circa 40 persone appartenenti alla stessa comunità evangelica, per una scampagnata sul Monte Faito, a Vico Equense. Angela sparì all’improvviso all’ora di pranzo. Furono allertati i carabinieri e nel giro di pochi minuti avviate le ricerche, che proseguirono per diversi giorni con l’uso di cani molecolari ed elicotteri, la montagna fu passata al setaccio ma di Angela non fu trovata alcuna traccia. Nei giorni successivi furono ascoltati numerosi conoscenti e familiari della famiglia Celentano, tra cui quelli che erano presenti sul Faito al momento della scomparsa, ma anche in quel caso non emerse nessuna pista solida per le indagini. La svolta sembrava essere arrivata nel 2010, quando una ragazza messicana aveva contattato la famiglia Celentano dicendosi sicura di essere Angela inviando una fotografia che sembrava compatibile. Seguirono anni di contatti tra le autorità italiane e quelle messicane, ma anche questa pista fu scartata: Celeste Ruiz non esisteva, si era trattato soltanto di un terribile scherzo e quell’immagine era stata presa dal profilo Facebook di una psicologa messicana che vive in Francia.

A cura di Luigi De Rosa

“Chi l’ha visto?”: https://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/articolo/ContentItem-3ead00b3-4093-45d9-9764-d4a16aa14c8f.html

Catello e Maria, genitori di Angela Celetano (foto d’archivio)

La giornalista e conduttrice dei canali Rai, Federica Sciarelli