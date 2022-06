QUATTRO VELE Legambiente a Vietri sul Mare

E’ di qualche giorno la notizia che al Comune di Vietri sul Mare sono state assegnate le 4 Vele nella guida Blu di Legambiente e Touring Club, insieme a Positano ed agli altri comuni della Costiera.

Come è noto, le vele vengono attribuite sulla base dei dati raccolti da Legambiente in relazione alle caratteristiche ambientale ed alla qualità dell’ospitalità, per cui quelle assegnate a Vietri sul Mare rappresentano il giusto riconoscimento degli sforzi compiuti in questi anni dall’amministrazione comunale e dagli operatori economici per il miglioramento di dette caratteristiche.

Soddisfatto il Consigliere delegato al demanio ed alle attività commerciali del Comune alle porte della Costiera Amalfitana, Avv. DANIELE BENINCASA, il quale ha dichiarato che “…le quattro vele sono il frutto di questi anni di buona amministrazione nel settore turistico con la giusta attenzione verso la tutela dell’ambiente ed il continuo ed incessante sostegno alle attività ricettive. Esse rappresentano, altresì, il risultato della collaborazione pubblico-privato nella risoluzione di determinate problematiche e confermano la proiezione sempre più ambita di Vietri sul Mare nelle posizioni alte dei paesi di grande vocazione turistica…”

Il Sindaco, Dr. GIOVANNI DE SIMONE, accoglie la notizia con grande entusiasmo sottolineando che”….l’assegnazione delle 4 vele conferma la validità della strategia seguita dall’amministrazione comunale da alcuni anni di curare l’ambiente e di promuovere Vietri sul Mare a livello nazionale, in modo da offrire agli imprenditori del comparto turistico la possibilità di esprimere le proprie capacità e professionalità in detto settore. Grande soddisfazione espressa dal primo cittadino anche per la qualità delle acque “ finalmente anche il lato sinistra idraulica è risultato di qualità buona, dopo gli interventi messi in campo dall’amministrazione con la società Ausino, la quale ha provveduto a scovare e chiudere scarichi abusivi in quella fascia. È dal 2010 che Vietri Sul Mare ha in funzione il depuratore, quindi sono i risultati di un qualcosa che parte da lontano. Dall’anno scorso e da quello in corso sono entrati in funzione anche quelli di Maiori, Minori e Cetara, anche la visione delle acque, fino agli altri anni torbide verso le 12, causa la corrente di maestrale, da quest’anno il fenomeno è scomparso, le amministrazioni vietresi sono sempre state un passo avanti, spesso lavorando in silenzio, senza inaugurazioni roboanti ma facendo il proprio dovere”

L’auspicio è che il risultato conseguito venga confermato anche per gli anni prossimi e che si creino le condizioni per assegnare a Vietri sul Mare l’ulteriore vela in modo da raggiungere il massimo livello del riconoscimento.