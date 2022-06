Proseguono le attività nella galleria San Vito della SS18/VAR Cilentana

AGGIORNAMENTO CAMPANIA, ANAS: PROSEGUONO LE ATTIVITA’ NELLA GALLERIA ‘SAN VITO’ DELLA SS18/VAR “CILENTANA”, IN PROVINCIA DI SALERNO

necessaria la chiusura del tunnel anche nelle prossime notti

circolazione deviata lungo percorsi alternativi indicati in loco

L’esecuzione di verifiche ed indagini geognostiche all’interno della galleria proseguirà, a partire da questa notte (lunedì 20 giugno) fino a giovedì 23 giugno, esclusivamente tra le ore 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, rendendo necessaria l’interdizione della tratta tra gli svincoli di Ceraso e Futani, nel territorio comunale di Cuccaro Vetere (SA).

Durante l’interdizione della galleria, la circolazione verrà deviata lungo percorsi alternativi indicati in loco mediante apposita segnaletica, ad eccezione dei veicoli diretti a Ceraso che potranno proseguire sulla SS18/VAR “Cilentana” fino al km 139,760 (svincolo di Ceraso), che resterà aperto solo in direzione da e per Salerno e dei veicoli diretti a Futani che potranno proseguire sulla SS18/VAR “Cilentana” fino al km 147,085 (svincolo di Futani) che resterà aperto solo in direzione da e per Sapri.

Resterà chiuso, invece, per tutte le direzioni lo svincolo di Cuccaro Vetere al km 145,600.