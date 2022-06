Problemi negli ospedali di Sorrento e Vico Equense, il sindaco Coppola: “La Regione non ci considera una priorità”. Giovedì sera, presso la Cattedrale di Sorrento, si è tenuto un dibattito tra il coordinamento di associazioni culturali, movimenti civici e unità parrocchiali della penisola sorrentina, con l’intervento del sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, per discutere sui problemi degli ospedali e sull’emergenza sanitaria.

“I problemi degli ospedali di Vico Equense e Sorrento sono sotto gli occhi di tutti. E le risposte che ci fornisce la Regione Campania, che ha competenza in materia, sono inadeguate. Nelle more della realizzazione dell’Ospedale unico i servizi devono funzionare – ha detto il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, durante l’ultimo consiglio comunale -. È a tutti evidente che la Regione Campania si è data altre priorità in materia di organizzazione sanitaria. Le strutture sanitaria che rientrano nel nostro territorio, quindi il De Luca e Rossano di Vico Equense ed il Santa Maria delle Misericordie di Sorrento, non sono affatto una priorità per la politica regionale. La stessa interlocuzione costante che abbiamo con il direttore generale dell’Asl, ingegnere Gennaro Sosto, non è in grado di produrre risultati tangibili”.