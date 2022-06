Problema trasporti fra Amalfi, Positano e Agerola: turisti trascorrono la notte alla fermata dell’autobus

La costiera amalfitana punta su un periodo fiducioso in termini di emergenza sanitaria per risollevarsi e accogliere quanti più ospiti possibili, espandendo anche l’offerta turistica nei confronti di sentieri e zone montuose. Riportiamo, così, un problema annoso che sta vivendo la costiera amalfitana, o meglio i turisti che fanno visita alla costiera più bella al mondo. Dal punto di vista logistico, in realtà, la Diva costa non è poi così da sogno: basti pensare alla difficoltà che vivono ogni giorno gli escursionisti. Il problema sta nel ritorno da Amalfi ad Agerola negli orari serali, poiché molti intraprendono il Sentiero degli Dei scendendo fino a Positano, e dalla città verticale si spostano via mare. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che a quelle decine e decine di escursionisti che frequentano il Sentiero ogni giorno, si accodano molti altri turisti che per la strada del ritorno si accalcano alle fermate degli autobus. Qui accade spesso che gran parte dei viaggiatori rimangano a piedi per via della mancanza di corse necessarie a trasportarli tutti o addirittura, come già accaduto, costretti ad accamparsi durante la notte per attendere l’autobus del mattino seguente.