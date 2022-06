Privatizzare i treni della Circumvesuviana e farne una metropolitana , limitare i grandi bus e targhe alterne

Privatizzare i treni della Circumvesuviana e farne una metropolitana , un’idea lanciata dall’ex sindaco di Sorrento Raffaele Attardi da anni. Positanonews lo ha intervistato varie volte . Sono due le direttive treni che colleghino Sorrento – Napoli senza fermate come dice Alfonso Iaccarino, c’è già qualcosa del genere, il Campania Express, che fanno Napoli – Pompei – Ercolano e Sorrento, poi c’era anche Vico Equense, ma per don Alfonso ci vuole la linea diretta. Ci vorrebbe, secondo noi, anche un sistema è anche potenziare la linea Vico Equense – Sorrento come una metropolitana. Un treno ogni 10/ 15 minuti attenuerebbe di molto il problema del traffico, da Piano sarebbe meglio prendere il treno che prendere l’auto , stare nel traffico e pagare il parcheggio

I flussi del traffico sono enormi, secondo alcuni perchè molti vorrebbero viaggiare da soli dopo la pandemia, ma basta vedere la SITA per Amalfi super piena per capire che è caos comunque . Il trasporto su gomma , come ha detto Alfonso Iaccarino, si è subito attrezzato , don Alfonso è molto chiaro in questo . Sono centinaia gli NCC e TAXI, ma sopratutto i minivan, mentre non ci si organizza con i treni e le vie del mare.

Altro aspetto che chiediamo ai sindaci , che si stanno incontrando con Aponte dell’MSC, è di limitare l’accesso ai grandi autobus e TIR, solo di notte magari, oppure con sosta alla Cava a Punta Scutolo. Non solo creano traffico, ma anche incidenti. Purtroppo le targhe alterne sono necessarie ma non bastano. Inutile riprendere grandi progetti o la via del cimitero, bisogna rendere il traffico e il turismo sostenibile, se metti una seconda strada per Sorrento non è che a Sorrento cambi molto , lo spazio quello è – Occorre regolamentare e migliorare traffico e viabilità che sono le problematiche peggiori non solo per il turismo ma anche per vivibilità in tutti i sensi dei cittadini.