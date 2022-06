Premio Vincenzo Ferraro 2022

Vince il Premio Ferraro edizione 2022, di cui la cerimonia nei prossimi mesi a Sorrento, la dottoressa Giulia Cozzano di Physique des Plasmas et de la Fusion at Faculté des Sciences de Sorbonne Université con la seguente motivazione :

“….che ha dato un contributo sostanziale ad una migliore comprensione del fenomeno della riconnessione magnetica attraverso lo studio della regione di diffusione degli elettroni, osservata da veicoli spaziali durante eventi di riconnessione in magnetosfera, e la successiva modellizzazione numerica.”

The VINCENZO FERRARO PRIZE for Best Young Scholar in the Physics of Space Plasmas with particular reference to her doctoral thesis has been awarded in 2022 to Giulia Cozzani

who has given a substantial contribution to a better understanding of the phenomenon of magnetic reconnection through the study of the electron diffusion region, observed by spacecraft during reconnection events in magnetosphere, and the subsequent numerical modelization.

Maddalena Ferraro Presidents

Il lavoro di ricerca di Giulia Cozzani è stato selezionato dalla rosa dei finalisti partecipanti.

Candidati Premio Ferraro 2022

1-Adriana Settino University della Calabria

2-Alfredo Micera University of Leuven(Belgio)

3-Francesco Pecora ….University della Calabria

4-Giulia Cozzani Universite Paris-Saclay (FR)

5-Lauren Orr… University of Warwick (UK)

6-0Ieg Shebanits Uppsala (Svezia)

7-Renaud Ferrand Universite Paris-Saclay (FR)

8-Simone DiMatteo University L’Aquila

9-Filomena Catapano University della Calabria e Sorbonne University, Pierre and Marie Curie Campus (FR)

10-Mohammad Barani West Virginia University (USA)

11-Domenico Trotta Queen Mary University London (UK)