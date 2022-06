Praiano, sabato 11 giugno in Piazza Costantinopoli sessione di yoga e meditazione. Istituito divieto di sosta e transito

Praiano. Sabato 11 giugno 2022, in occasione del secondo week end del festival “Namasté” di Praiano Oasi Olistica si terrà in Piazza Costantinopoli una sessione di yoga e meditazione.

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione il Comune – con Ordinanza n. 23/2022 – istituisce per il giorno 11 giugno 2022 il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli nella Piazza Costantinopoli dalle ore 07.00 alle ore 09.00.