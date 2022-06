Praiano: riparte il Centro Estivo delle Giovani Marmotte. “Finalmente a Praiano si riparte alla grande con il Centro Estivo – ha fatto sapere la sindaca di Praiano, in Costiera Amalfitana, Dott. ssa Anna Maria Caso -. Un Centro che fa… centro!

Si sa, l’estate è il tempo che segna i ricordi più belli della nostra vita, e le Giovani Marmotte Praianesi saranno protagoniste di un’estate meravigliosa, stimolante e in compagnia.

Le attività inizieranno il 4 luglio e si concluderanno il 2 settembre 2022.

Per andare incontro alle diverse esigenze delle famiglie, soprattutto delle mamme lavoratrici, ci sono tre possibilità di servizio:

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 senza pasto

dalle ore 9:00 alle ore 14:00 con pasto

intera giornata dalle ore 9: 00 alle ore 16:45 con pasto.

Il trasporto è garantito dalla Tasso (www.cooperativatasso.com) che, insieme all’Hotel Tramonto d’Oro (www.tramontodoro.it), fornitore delle derrate alimentari, sono sponsor dell’iniziativa. Ed è grazie alla loro collaborazione che abbiamo potuto realizzare un servizio qualificato contenendo i costi.

Il campeggio accoglie bambini dai tre ai dieci anni ed è inclusivo.

È aperto a tutti, sia ai bambini speciali, ai quali è garantito un supporto particolare e altamente professionale, che ai bambini in vacanza sul territorio comunale.

Ed è questa l’innovazione qualificante di un progetto che vede la multiculturalità e l’integrazione come elementi indispensabili e positivi di crescita.

Tutti convivono serenamente nelle loro diversità, dando e ricevendo reciprocamente. Forti dell’esperienza degli anni passati, riproponiamo l’iniziativa che ci ha visto pionieri e innovatori per la tipologia di offerta.

Si tratta di un vero centro estivo, strutturato a misura di bambino, dove imparare diventa divertimento e l’insegnamento diventa gioco. Tutto è pensato per la sua sicurezza e niente è lasciato al caso. Operatori qualificati, pedagogisti, educatori assistono i nostri piccoli e insegnano loro a vivere nel rispetto dei luoghi e del prossimo.

Al mattino lunedì, martedì e mercoledì tutti in spiaggia, alla Praia; giovedì escursione sul territorio per conoscere le tradizioni, le bellezze naturali, culturali architettoniche del Paese, venerdì attività varie a scuola ed alle 13 ogni giorno si rientra in sede, presso la Scuola Materna, dove si pranza e nel pomeriggio si svolgono attività laboratoriali e di animazione.

Come si può intuire, amicizia e divertimento sono le parole d’ordine del nostro centro estivo ..…il resto lo raccontano i bambini quando rientrano a casa”.