Praiano partecipa all’avviso pubblico per l’assegnazione del fondo per le piccole città colpite dal calo del turismo per il Covid-19

Il Comune di Praiano – con Delibera n. 88/2022 – aderisce all’Avviso Pubblico per l’assegnazione del fondo per l’anno 2021 a sostegno delle piccole e medie Città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di Covid-19 per progetti contenenti misure per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico, approvando il progetto “Praiano, un progetto di comunità”.

Il Comune di Praiano, infatti, possiede i tre requisiti richiesti per la partecipazione all’Avviso Pubblico:

a) popolazione residente ISTAT alla data del 1° gennaio 2020 inferiore a 60.000 abitanti;

b) presenza dell’ente nella “Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla categoria turistica prevalente” determinata da vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, ancorché non esclusiva;

c) diminuzione, superiore alle 50.000 unità, delle presenze nelle strutture turistico-ricettive del territorio comunale tra gli anni 2019 e 2020, registrate dall’ISTAT nella rilevazione del “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, residenza dei clienti e comune di destinazione”; – la medesima Direzione ha disposto che le domande potessero essere presentate a partire dal 26 aprile 2022 ed entro le ore 14:00 del 27 maggio 2022; – è intenzione dell’A

L’Amministrazione Comunale di Praiano ha, quindi, deciso di partecipare all’Avviso Pubblico.

Le finalità che l’Avviso pubblico comunale dovrà prevedere nei contenuti progettuali sono:

a) iniziative ed eventi intesi a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, facilitando il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi;

b) iniziative volte ad aumentare la fruizione del patrimonio artistico, ampliandone l’accessibilità a tutte le categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo;

c) attività di studio e ricerca sul patrimonio artistico cittadino da diffondere tramite elaborazione e attuazione di progetti formativi e di aggiornamento;

d) iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del patrimonio artistico e delle attività di valorizzazione a esso dedicate;

e) servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico;

f) valorizzazione dei monumenti d’arte “minori” e siti d’arte e/o archeologici situati fuori del centro urbano.