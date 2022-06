Praiano, l’architetto Vincenza Amato nominata Responsabile dei procedimenti in materia paesaggistica

Praiano. Il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, all’art. 146 comma 6 stabilisce che “La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”.

La sindaca Dott.ssa Anna Maria Caso – con Decreto Sindacale – a seguito delle dimissioni dell’architetto Massimo Izzo dal ruolo di Responsabile dei procedimenti in materia paesaggistica, nomina a ricoprire tale incarico l’architetto Vincenza Amato è stata nominata Responsabile dei procedimenti in materia paesaggistica per la disamina delle relative pratiche e con la conclusione del processo amministrativo/paesaggistico con proprio atto determinativo/conclusivo, con poteri di rilevanza esterna.

Per effetto della suddetta nomina viene rispettato il principio di separazione delle funzioni tra il responsabile dei procedimenti in materia urbanistico/edilizia ed il responsabile dei procedimenti in materia paesaggistica.