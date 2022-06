Praiano, incidente fra ciclomotori in Via Marconi uno era in controsenso. Zona d’ombra per le telecamere. L’incidente di ieri mattina fra due ciclomotori, per fortuna senza gravi conseguenze, ha portato a delle riflessioni sulla dinamica. Uno dei ciclomotori sarebbe stato in controsenso, il condizionale è d’obbligo in quanto in questa area c’è una “zona d’ombra” per le telecamere , che comunque sono posizionate, come ci spiega il consigliere comunale Arturo Terminiello che ringraziamo

“Su via Marconi vi sono le telecamere , ma non coprono tutta l’area poiché, data l’esposizione ai venti del tratto ricadente su via muriciello non è stato possibile allocarvi telecamera in sicurezza, quindi per quel tratto bisogna valutare con il responsabile utc ed i tecnici del settore una soluzione alternativa che consenta all’ente il raggiungimento dell’obiettivo posto, ossia la tutela di chi ivi transita, a piedi o con mezzo di locomozione.”

Un problema quello del controllo dei controsensi diffuso anche in altri paesi della Costiera amalfitana , a Positano , per esempio, sono i mezzi elettrici che creano problemi. Per far rispettare in maniera definitiva i divieti si adottano le telecamere con automatica sanzione, ad Amalfi hanno risolto col varco ZTL all’interno del paese mentre sulla Spiaggia Grande avviene lo stesso alla fine dell’ingresso per il depuratore per evitare che scendano i non autorizzati.