Praiano ancora senza pontile: sbarchi tra i bagnanti. I cittadini di Praiano, in Costiera Amalfitana, si lamentano per la mancanza di un pontile. Infatti, a causa della sua assenza, le imbarcazioni, per quanto siano professionali, sono comunque costrette a sbarcare e scaricare tra i bagnanti.

La sindaca Anna Maria Caso, dietro relazione del tecnico Paolo Guadagno, ha ordinato l’installazione del pontile alla Praia, una delle località più belle della Costa d’Amalfi. Sebbene sembri una cosa da nulla, in realtà va soggetta ad una procedura autorizzatoria ed è necessaria anche una regolamentazione.

Per questo è stata emanata una dettagliata ordinanza, cosa che si è ritenuto necessaria vista la stagione turistica avanzata. Ovviamente è vietato il tuffo, la pesca, lo stazionamento di merci, ma anche il lavaggio delle barche che porta a inquinare le acque. Poi sta soprattutto alla collaborazione e all’intesa di tutti gli operatori trovare una quadra ed evitare contrasti.

Purtroppo, però, sebbene l’estate sia oramai cominciata, la bella stagione ha preso il via senza che il pontile sia stato ancora installato.