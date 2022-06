Positano, venerdì 10 giugno lo spettacolo “Voci pe’ ll’aria” con l’utilizzo della LIS (Lingua dei Segni Italiana)

Positano. Venerdì 10 Giugno alle ore 20.30 imperdibile appuntamento sul Sagrato Chiesa Madre con lo spettacolo “Voci pe’ ll’aria” che rientra nell’ambito della manifestazione “Vicoli in Arte”. Una performance artistica ed emozionale che porterà lo spettatore in un viaggio unico tra brani recitati, musica, canto e coreografie. Oltre alla musica degli strumenti, alla voce e alla danza, si aggiunge quella segnata in LIS (Lingua dei Segni Italiana) grazie alla fondamentale collaborazione con la promotrice LIS Rosaria Sinforosa.

Una serata dedicata ai classici della Musica Napoletana con la voce di Tommaso Fichele, la chitarra di Fabio Notari, il violino di Anna Rita Di Pace, le percussioni di Ciccio Esposito, la danzatrice Lis Michele Chirico e l’attore Antonio Coppola, con la regia di Tommaso Fichele.

VividArte Lis è un progetto nato nel 2018 grazie all’unione di vari artisti che hanno messo le proprie competenze al servizio dell’arte, dell’emozione e soprattutto dell’inclusione.

Mission del progetto è quella di rendere l’arte teatrale fruibile a tutti, senza limitazioni.