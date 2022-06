Positano, una serata magica con la musica popolare del “Trio del Sud”

Positano. Questa sera, sul sagrato della Chiesa Santa Maria Assunta, una bellissima serata all’insegna della bella musica grazie al “Trio del Sud” che ha abbracciato un po’ tutta la cultura popolare, dalla pizzica alla tammurriata passando per la tarantella. Prima dell’esibizione abbiamo incontrato i tre musicisti che hanno dichiarato: «Faremo un viaggio di molti suoni contaminati utilizzando vari strumenti come la zampogna, la ciaramella. Il nostro folk è molto più interessanti degli altri folk mondiali perché noi abbiamo la storia, noi siamo la culla della cultura ed il nostro folk è carico di tutta questa storia. E noi insegniamo ai bambini queste tradizioni perché l’unico modo per conservare questa ricchezza è insegnare ai bambini il valore della nostra cultura».