Positano, una bellissima festa per la maestra Carmela Guida che raggiunge il traguardo della pensione

Positano. Una bellissima festa oggi in Piazza dei Racconti per la maestra Carmela Guida che ha raggiunto il meritato traguardo della pensione. La maestra Carmela, positanese doc, è stata per tanti anni una seconda mamma per i suoi bambini della scuola dell’infanzia, sempre presente con la sua dolcezza e la sua gentilezza. Amata dalle colleghe e dalle mamme dei suoi piccoli che, per celebrare questo bellissimo traguardo della pensione, hanno voluto organizzarle – con la complicità del marito Francesco Mandara – una festa a sorpresa per dimostrarle tutto il proprio affetto.

Anche la redazione di Positanonews si unisce al coro di felicitazioni formulando alla neopensionata i migliori auguri certi che d’ora in avanti inizia per lei un nuovo percorso di vita fatto di affetti e soddisfazioni personali.