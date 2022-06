Positano, truffe delle carte di credito internazionali. A Positano, in Costiera Amalfitana, sono state effettuate delle truffe dette “delle carte di credito internazionali”.

La truffa interessa le carte di credito in scadenza: tramite un messaggio chiedono di telefonare un numero verde e, successivamente, il pin, affermando che in questo modo è possibile collegarsi direttamente al computer. Dopo qualche giorno dalla conferma, arriva una nuova notifica sull’attivazione della carta, identica all’originale. Da quel momento in poi, continuano a prelevare tutti i soldi.