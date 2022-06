Positano, sulla Spiaggia Grande a breve sarà fruibile il “Lido Positano” con ingresso gratuito per i residenti

Positano. Parte della Spiaggia Grande è attualmente assegnata in cdm al comune (con atto n. 30 del 21.06.2011) con la possibilità di realizzazione in loco, accanto all’attività ordinaria ad uso balneazione, di manifestazioni, fiere degustazioni ed altro concorrente alla promozione della comunità locale.

Anche per il 2022 il Comune intende allestire il “Lido Positano” garantendo l’utilizzo di tale porzione di spiaggia per la balneazione ove vengano praticate tariffe agevolate per i turisti ed in forma gratuita per i residenti, a copertura degli oneri di servizio, e con la garanzia di offrire un servizio effettivo di spiaggia attrezzata che non si configuri, come sovente avviene per le aree libere, come spiaggia abbandonata

Considerata la necessità di avviare con urgenza gli atti visto che la stagione balneare è oramai in atto, il Comune – con Delibera n. 72/2022 – chiede al competente servizio demanio in capo al comune che si proceda alle attività gestionali anche per l’anno 2022 relativamente alla concessione demaniale marittima n. 30 del 21.06.2011 della spiaggia libera, denominata “Lido Positano”, – della superficie complessiva di mq. 1650,00, ubicata in località Marina Grande, rinnovata fino al 30 settembre 2027, in parte per attività di riqualificazione della spiaggia ed offerta di un servizio turistico dignitoso ai turisti ed ai residenti di Positano ed in parte per spiaggia libera e riqualificata con attività di pulizia e manutenzione ed attività compatibili con l’uso turistico della spiaggia, si proceda alle attività gestionali anche per l’anno 2022.

Delibera di disporre che il competente responsabile dell’Area delle Attività Produttive e Sociali anche per l’anno 2022 individui mediante apposito procedimento il soggetto cui affidare i servizi connessi all’uso della spiaggia e stipuli convenzione con una società per la gestione della spiaggia in concessione per stabilimento balneare sulla Spiaggia Grande posta latistante a quella libera cercando di abbattere al massimo i costi gestionali.

La società dovrà:

– Consentire l’ingresso gratuito ai residenti del comune sino ad esaurimento posti;

– Garantire ai residenti che non riescano ad accedere in un giorno, la priorità nelle giornate successive, con annotazione in apposito registro, e segnalando eventuali anomalie;

– Praticare tariffe in misura massima di € 10,00 agevolate per noleggio a richiesta, e senza occupazione stanziale, di ombrellone e lettino per i turisti non residenti che possono accedere in misura massima del 20 % dei posti disponibili complessivamente;

– Sistemare i servizi minimi essenziali, con sistemi di ombreggio e sedute, come da annesso tecnico, utilizzando il materiale acquistato da questo ente;

– Garantire la visitabilità della spiaggia ai soggetti diversamente abili;

– Prestare assistenza ai bagnanti con bagnino autorizzato munito di diploma e garantire il pronto soccorso, conformemente alle vigenti ordinanze;

– Garantire la disponibilità di servizi tecnici agli utenti (locali igienici, spogliatoi) nelle immediate vicinanze;

– Provvedere alla pulizia dell’arenile;

– Estendere la protezione con panne galleggianti al fronte mare in questione;

– Prestare assistenza con proprio personale alle manifestazioni promozionali ed altre organizzate dal Comune in quel sito,

– Prevedere l’apposizione sulla spiaggia di idonea cartellonistica bilingue e altri elementi qualificanti che individuino la Spiaggia come “Spiaggia attrezzata a cura del comune di Positano”, con le principali caratteristiche del sito e della gestione.