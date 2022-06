Positano si prepara a festeggiare il patrono San Vito secondo la tradizione dopo due anni di pandemia

La città di Positano si prepara a festeggiare solennemente il patrono San Vito secondo le usanze e le tradizioni dopo due anni di fermo forzato dovuto alla pandemia.

Il Parroco ed il Comitato Festeggiamenti così si rivolgono ai fedeli: «La nostra comunità è convocata nella sua dimensione sinodale a ricordare nella fede San Vito Martire, Patrono di Positano. Dopo il tempo della pandemia, durante il quale abbiamo sperimentato il suo celeste patrocinio, desideriamo con la ripresa della festa ringraziare innanzitutto il Signore e, soprattutto, impegnarci affinché l’esempio del Santo martire ci aiuti a crescere come comunità di fede, speranza e carità. Su tutti il Signore effonda le sue copiose benedizioni. Buona e santa festa».

Ecco il programma:

Domenica 12 giugno

– ore 19.30: Esposizione della Venerata Statua di San Vito – Inizio del Triduo e Celebrazione Eucaristica

Lunedì 13 giugno – Festa di S. Antonio

– ore 18.30 alla Chiesa Nuova Celebrazione Eucaristica con la benedizione e distribuzione del pane di Sant’Antonio

– ore 19.00: Triduo di San Vito e Celebrazione Eucaristica

Martedì 14 giugno – Vigilia di San Vito

– ore 19.00: Triduo di San Vito e Celebrazione Eucaristica

Mercoledì 15 giugno – Festa di San Vito Martire Patrono di Positano

– ore 7.30 – 9.30: Sante Messe

– ore 11.00: Solenne Celebrazione Eucaristica – Premio “San Vito Community”

– ore 12.00: in Piazza Flavio Gioia Benedizione dei cani

– ore 19.00: Solenne Celebrazione Eucaristica e Processione con il venerato busto reliquiario di San Vito

– ore 22.00: in Piazza Flavio Gioia Aonna ‘o mare “Lo Guarracino ed altre storie” tra le canzoni d’autore e la taranta

– ore 23.30: Spettacolo di fuochi d’artificio eseguito dalla Pirotecnica Guadagno.

La suggestiva illuminazione è curata dalla Ditta Donnarumma.

La festa sarà allietata dal Premiato Concerto Bandistico “Città di Minori” che passerà per le vie di Positano annunciando la festa ed invitando tutti a trascorrere una lieta giornata.