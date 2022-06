Positano, shock anafilattico in spiaggia: viva per miracolo grazie a un bagnante e ai medici

Un ragazzo di nome Claudio, villeggiante dello stabilimento dei Fratelli Grassi, a Positano, si è reso protagonista questa mattina di un intervento salvavita in spiaggia. Non appena ha notato la particolare esigenza, Claudio si è subito attivato per acquistare il kit di emergenza per lo shock anafilattico del quale erano purtroppo sprovvisti i medici del 118. Il giovanissimo si è fiondato nella prima farmacia disponibile in paese per acquistare la tipica “penna” per gli shock anafilattici. Insomma, Claudio ha agito da vero eroe con un senso civico pazzesco e – grazie all’intervento dei paramedici – ha contribuito a salvare la vita alla ragazza per il rotto della cuffia, al costo di 80 euro. Gli 80 euro meglio spesi in assoluto.