Positano: Sentiero degli Dei, numerosi gli incidenti lungo il sentiero. Appello del Soccorso Alpino alla Regione Campania

Sentiero degli Dei, numerosi gli incidenti lungo il sentiero. Anche nell’ultimo fine settimana ci sono stati 2 interventi in costiera amalfitana per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, ancora una volta il sentiero degli Dei fra Positano, Praiano, Agerola e Amalfi una continuazione di incidenti nel cuore dei Monti Lattari. In tarda mattinata un escursionista ha avuto un malore nei pressi del chiosco dei limoni nei pressi di Nocelle. Un paio di ore dopo c’è stato un’altro intervento nei pressi di mattonella, un uomo americano di 59 anni, è precipitato per una quindicina di metri mentre scendeva le scale del sentiero. I soccorsi sono stati immediati da parte dell’elisoccorso del 118, che è decollato immediatamente ed ha permesso l’intervento dell’equipe sanitaria, l’uomo ha riportato traumi alle costole e al femore. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno assistito e riaccompagnato una persona che era in compagnia del malcapitato ed era molto scossa e provata per l’accaduto.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania fa un appello alla Regione Campania :

“Nonostante la miriade di interventi che stiamo gestendo, ormai con enormi difficoltà, rimane l’assoluto silenzio da parte della Regione Campania sull’assenza di risorse finanziarie”.