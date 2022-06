Positano: Salma Hayek da Adolfo a Laurito per la festa del papà. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la costa d’Amalfi, insieme a Capri e la Penisola Sorrentina, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax.

Ad aver scelto Positano, la perla della Costiera Amalfitana, anche l’attrice messicana naturalizzata statunitense Salma Hayek. La candidata all’Oscar alla miglior attrice per Frida, infatti, ha trascorso la festa del papà, che negli Stati Uniti si celebra la terza domenica del mese di giugno, “Da Adolfo” a Laurito, simbolo di Positano nel mondo, nella spiaggia incastonata tra le rocce, la laguna blu della Campania.

Sono pochi i posti rimasti uguali a se stessi nel corso degli anni: tra questi, sicuramente c’è “Da Adolfo” a Laurito. È l’unico posto al mondo dove, praticamente sotto una baracca, si possono incontrare vip di ogni genere. Ma, nonostante sia tra i luoghi favoriti dei vip di tutto il mondo, qui si riesce a trovare ancora una grande umanità e semplicità da parte dei titolari.

L’attrice, di origini libanesi, ha cominciato la sua carriera in Messico come protagonista nella telenovela Teresa e recitato nel film El Callejón de los Milagros (Nel cuore della città – Midaq Alley) per il quale è stata nominata per il premio Ariel. Nel 1991 la Hayek si trasferisce a Hollywood ed è salita alla ribalta con ruoli in film come Desperado (1995), Dogma (1999), e Wild Wild West (1999). Impegnata in numerose campagne umanitarie e femministe, è sposata con François-Henri Pinault.

È la musa dei registi Robert Rodriguez (con il quale ha lavorato in Desperado, Four Rooms, Dal tramonto all’alba, The Faculty, Missione 3D – Game Over e C’era una volta in Messico) e Julie Taymor, che l’ha diretta in Frida, in cui Salma Hayek interpreta la pittrice messicana Frida Kahlo, e in Across the Universe. Ha inoltre recitato nei panni della cameriera messicana Camilla Lopez, musa e amante dello scrittore Arturo Bandini (interpretato da Colin Farrell) in Chiedi alla polvere, basato sul celebre romanzo di John Fante e nel ruolo di Martha Beck in Lonely Hearts.

Per il suo ruolo da protagonista nel film Frida del 2002, è stata nominata anche ai BAFTA Award, Screen Actors Guild Award e ai Golden Globe. Inoltre, in questo film, la sua interpretazione è stata acclamata dalla critica. Ha vinto un Daytime Emmy Award per la regia della serie televisiva The Maldonado Miracle e ha ricevuto una nomination agli Emmy Award come guest-star nella serie TV del 2007 Ugly Betty. Ha fatto anche da guest-star nella serie della NBC 30 Rock (2009-2013). I suoi film più recenti includono Un weekend da bamboccioni (2010), Il gatto con gli stivali (2011), Un weekend da bamboccioni 2 (2013), Il racconto dei racconti – Tale of Tales (2015), Eternals (2021) e House of Gucci (2021).