Positano, sabato 11 giugno “Musica ed emozioni in volo”. Una serata dedicata alla grande musica

Positano. Sabato 11 Giugno alle ore 21.00 sul Sagrato della Chiesa Madre una bellissima serata dedicata alla Grande Musica con l’esibizione di Marco Stabile, Ario Avecone e Luca Notari accompagnati dalla Simone Martino Band in Musica ed Emozioni in “volo”.

Uno spettacolo che rientra nell’ambito della manifestazione “Vicoli in Arte” con il sax ed il clarinetto di Valerio De Negri, il violoncello di Kinga Sadzinska, il basso di Roberto Zamporlini, il violino di Michele Cianfoni, il pianoforte di Simone Martino e la batteria di Carlo Montuoro con la regia teatrale di Ario Avecone e la direzione artistica di Giulia Talamo.

Una serata imperdibile da trascorrere all’insegna della musica e dell’arte.