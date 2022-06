Positano, sabato 11 giugno imperdibile il saggio dei ragazzi della scuola di musica dell’Associazione Franco Di Franco

A Positano sabato 11 giugno, alle ore 19.00, appuntamento imperdibile in Piazza dei Racconti per ascoltare il saggio dei ragazzi della scuola di musica dell’Associazione Franco Di Franco che si esibiranno con corno, sax, flauto e percussioni.

Giovanissimi ragazzi in gamba che in poco tempo, grazie alla passione ed all’impegno profuso, hanno raggiunto ottimi risultati supportati e guidata da validi maestri.

Una piacevole serata all’insegna della buona musica che rappresenterà un bellissimo riconoscimento per le giovani promesse positanesi.