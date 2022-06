Positano, ritorna la recita di fine anno dei bambini del ‘Luigi Rossi’

L’Asilo Luigi Rossi, quest’anno, con la fine dell’emergenza Covid, ha ripreso la bella tradizione del saluto finale dei piccoli alunni ai parenti ed agli amici della Fondazione con un evento. In questi giorni i piccoli hanno mostrato ciò che hanno interiorizzato nel loro percorso educativo e didattico e dato prova della loro crescita con una rappresentazione che li ha visti protagonisti. Sul palco della scuola, allestito in maniera superba con la preziosa collaborazione di Amalia de’ Rossi, i bambini si sono esibiti su tematiche scaturite dalla progettazione iniziale: per i piccolissimi le 4 stagioni e per l’infanzia Il Piccolo Principe. Le quattro stagioni hanno assunto i colori dei sorrisi dei bimbi che, pur emozionati, si sono immedesimati nei ruoli, mostrando di essere cresciuti e deliziando il pubblico presente. Particolarmente complesso, il racconto del Piccolo Principe, capolavoro di Antoine de Saint-Exupery, ha coinvolto gli alunni che hanno interpretato parte di un musical delle Edizioni Paoline. La trama dell’opera, universalmente conosciuta, pone l’accento su valori fondamentali della vita come l’amicizia, la disponibilità, l’accoglienza, quindi è quanto mai attuale. Il romanzo è un condensato di poesia e di umanità, è un invito a guardare con il cuore, al di là delle apparenze perché “l’essenziale è invisibile agli occhi”. È una grande lezione anche per i grandi che, come dice l’autore, “sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano”. Un grazie di cuore a quanti hanno partecipato con affetto a questo nostro momento di festa.