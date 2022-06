Positano: Restyling delle linee elettriche

Restyling delle linee elettriche a Positano. In Costiera Amalfitana, infatti, è stata inserita nel intervento da circa 40 milioni che porterà alla realizzazione di 23 chilometri di nuove linee elettriche aeree e di 12 chilometri in cavo interrato. I comuni interessati, saranno Vico Equense, Agerola, Lettere, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Pimonte, Gragnano, Casola di Napoli, Sant’Antonio Abate e Castellammare di Stabia tutti in provincia di Napoli. L’obiettivo è quello di rinnovare le vecchie linee elettriche sostituendo quindi le linee a 60 kV non sufficienti a soddisfare il fabbisogno del territorio. Si deve prendere anche considerare il richiamo turistico di Positano e della penisola sorrentina che porta a un incremento della richiesta.

Saranno installati nell’area naturale protetta 36 nuovi sostegni, a fronte di 55 demolizioni per oltre 20 chilometri di vecchie linee. Durante i lavori di rimozione nel Parco dei Monti Lattari, i sostegni saranno elitrasportati e non saranno realizzati grandi impianti di cantiere, a salvaguardia di flora e fauna presenti nel Parco stesso. Terna ha attivato una collaborazione con l’Ente Parco per individuare le migliori pratiche realizzative nel rispetto degli ecosistemi presenti. L’intervento, inserito nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, rientra nel piano di riassetto della Penisola Sorrentina. Questo consentirà di aumentare l’affidabilità del sistema elettrico di Positano e della Penisola Sorrentina e di superare il livello di tensione di 60 kV, non più adeguato ad assicurare la sicurezza e la qualità del servizio di trasmissione elettrica.