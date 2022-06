Positano, pochi NCC e barche a fronte delle tante richieste. Alberghi a 5 stelle in difficoltà

Positano. La stagione turistica è iniziata alla grande con un boom di presenze che già dal mese di maggio ha fatto registrare il tutto esaurito con numeri che superano anche quelli del 2019. Un momento di grande rinascita e rilancio economico per la città verticale che, dopo due anni di pandemia, vede finalmente il ritorno anche del turismo internazionale.

Le strutture ricettive sono piene con richieste di prenotazioni che continuano ad arrivare incessantemente.

Ma non manca il rovescio della medaglia perché i grandi alberghi a 5 stelle si trovano a dover affrontare grandi difficoltà legate alla carenza di NCC e barche che non riescono a far fronte alle tante richieste da parte dei turisti.

Sicuramente un problema che va affrontato in maniera celere ed efficace se si vuole garantire il meglio ai tanti che in questa estate 2022 sceglieranno la città di Positano per le proprie vacanze.