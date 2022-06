Positano, per la festa del patrono San Vito tornano le bancarelle dopo due anni di assenza

Positano oggi festeggia il patrono San Vito tra fede e tradizione. E dopo due anni segnati dalla pandemia finalmente tornano anche le bancarelle per la gioia di grandi e piccini. Un tripudio di colori, odori e suoni che fanno parte del clima di festa.

Come la storica bancarella del torrone della ditta Cannavacciuolo con i proprietari di Gragnano, Rosa e Giuseppe, che da 35 anni vengono a Positano in questo giorno di festa per offrire una vasta scelta di prelibatezze.

Oppure il famoso tiro a segno con i fucili. I proprietari arrivano da Montoro (Avellino) con il signor Raffaele che addirittura viene a Positano da 56 anni, prima con i genitori e poi mantenendo in prima persona la tradizione.

Ed ancora la bancarella di torroni e dolciumi del famoso “Biondo” di Massa Lubrense.

Insomma, a Positano oggi si respira davvero un’aria di festa che abbiamo atteso con ansia per due anni.