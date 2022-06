Positano: onde dalle motonavi, uomo si ferisce al piede. Sono molti i pericoli via mare: a Positano, in Costiera Amalfitana, un uomo si è ferito al piede a causa del moto ondoso portato dalle motonavi. Sono centinaia e centinaia le imbarcazioni che sfrecciano e corrono nelle acque della città verticale, sotto gli occhi di tutti. Chiaramente, il problema è che Positano non ha un molo sicuramente adatto ad una così grossa mole di trasporti marittimi.

Dopo l’incidente che abbiamo registrato di una donna che è caduta a mare dalla passerella, negli scorsi giorni l’uomo protagonista di questo nuovo incidente è stato portato in ospedale.