Positano: oggi interruzione dell’energia elettrica, ecco le zone interessate. Giovedì 16 giugno 2022, dalle ore 9.30 alle ore 16.30, in alcune zone del Comune di Positano, in Costiera Amalfitana, sarà interrotta la fornitura di energia elettrica per permettere di effettuare dei lavori sugli impianti.

Ecco le vie interessate: