Positano, nuovi orari trasporto pubblico. La minoranza: “Servizio inadeguato rispetto al numero di utenti”. Ieri, lunedì 13 giugno sono entrati in vigore i nuovi orari del trasporto pubblico locale di Positano, in Costiera Amalfitana, i quali resteranno attivi fino a lunedì 12 settembre 2022, con i collegamenti sia della linea interna, che tra Positano e Praiano e la frazione di Nocelle.

“Non abbiamo potuto fare a meno di notare che le due corse che erano state aggiunte di recente sulla tratta Montepertuso – Nocelle (13.45 e 14.45) sono state abolite insieme a quelle “scolastiche” della mattina”, hanno affermato i consiglieri del gruppo di minoranza Su Per Positano.

“Le due corse pomeridiane, pur aiutando a gestire la grande quantità di turisti in arrivo a piedi a Nocelle dopo aver percorso il Sentiero degli Dei, non risolvevano la totale inadeguatezza del servizio rispetto al numero di utenti. Assistiamo alle difficoltà di residenti e turisti che ogni giorno non possono usufruire del trasporto pubblico perché i pulmini, già pieni alla partenza, non effettuano le fermate intermedie.

I lavoratori che alloggiano nelle frazioni non riescono a raggiungere in tempo il posto di lavoro, in questa stagione già complicata per la mancanza di personale, mentre le strutture ricettive sono fortemente penalizzate.

Richiedono un’integrazione, é necessario aumentare la frequenza per riuscire a diluire il numero di persone.

Una situazione che non fa onore a Positano. Cosa intende fare l’amministrazione per rispondere alle esigenze delle frazioni?”