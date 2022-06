Positano, nel mese di maggio numeri da record per le vie del mare. Aumenta il problema degli attracchi

Positano. Il mese di maggio appena conclusosi ha fatto registrare numeri da record per quanto riguarda il trasporto via mare con i traghetti. Sono ben 67.000 gli arrivi e 72.000 le partenze dal molo della perla della costiera amalfitana. Cifre altissime considerato che siamo appena all’inizio della stagione turistica e sicuramente sono numeri destinati ad incrementarsi notevolmente nel periodo da giugno ad agosto.

Intanto aumenta il problema degli attracchi. Ogni giorno è consentito l’attracco a ben 4 motonavi (che a volte diventano 5), mentre per quanto riguarda il settore privato siamo a circa 250 attracchi mensili. Alla fine sono numeri difficilmente calcolabili perché, mentre i traghetti – che fanno parte del trasporto pubblico – sono tenuti a comunicare le varie corse, la stessa cosa non avviene per il trasporto privato.

Proprio oggi dal Comune di Positano è partita la richiesta alla Regione Campania per poter gestire il molo cittadino e, magari, realizzare un nuovo pontile per venire incontro ad un flusso così elevato di mezzi e di persone.