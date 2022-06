Positano: Montepertuso si prepara a festeggiare la Madonna delle Grazie. Ecco il piano traffico. Le frazioni di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, sono in grande fermento per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie, per la quale, dopo due anni di pandemia, si sta lavorando ad un grande evento.

Forse ancor più di prima, infatti, si tratta di un appuntamento importante dopo la fine dello stato di emergenza e che ha costretto ad annullare la tradizionale festa per due anni consecutivi. Quella di quest’anno mira, quindi, ad essere anche un segnale di rinascita e ripresa restituendo ai cittadini ed ai turisti una delle feste più attese e più belle della costiera amalfitana.

In occasione dei festeggiamenti dalle ore 7.00 del giorno 1/07/2022 alle ore 3 del giorno 03/07/2022 vigerà il divieto di sosta, con rimozione per tutti i veicoli, lungo i seguenti tratti stradali:

Dalla traversa 1 di Via Pasitea dall’incrocio con la S.P. 425 – Via Mons Vito Talamo – sino a Via Mons Vito Talamo n. 69, dalla Traversa 1 di Via Pestella dall’incrocio con la S.P. 425 – Via Mons Vito Talamo – sino all’ingresso al piano terra del Campo Sportivo De Sica; Nell’Area di parcheggio annessa al Campo Sportivo Comunale De Sica (livello superiore).

Inoltre, in caso di necessità, sarà chiusa la strada all’altezza del bivio di Via Mons. Vito Talamo, consentendo l’accesso ai residenti nelle frazioni di Montepertuso e Nocelle, ai mezzi pubblici di trasporto, ai taxi e n.c.c., alle Forze dell’Ordine e di Pronto Soccorso e a coloro che devono raggiungere le strutture ricettive e i ristoranti.

In caso di traffico veicolare particolarmente intenso, verrà disposta la chiusura della S.P. 425 Montepertuso-Nocelle all’altezza del bivio “Fiume della Noce”, consentendo l’accesso ai residenti nelle frazioni di Montepertuso e Nocelle, ai mezzi pubblici di trasporto, ai taxi e n.n.n., alle Forze dell’Ordine e di Pronto Soccorso e a coloro che devono raggiungere le strutture ricettive e ristoranti.

Qui l’ordinanza.

Sarà effettuato un servizio di navette con partenza da Parco Cascone e dal Bivio di Montepertuso. Le suddette navette saranno disponibili già dal giorno 1 luglio dalle ore 18.oo alle ore 1.00. Il 2 luglio saranno attive dalle ore 6.00 alle ore 13.00 e poi dalle ore 17.00 alle ore 1.30.