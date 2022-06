Positano: Montepertuso e Nocelle si preparano a festeggiare Maria SS. delle Grazie. Le frazioni di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si preparano per festeggiare la Madonna delle Grazie, per la quale il vicesindaco Margherita Di Gennaro ci ha assicurato che si sta lavorando per preparare un grande evento.

Forse ancor più di prima, infatti, si tratta di un appuntamento importante dopo la fine dello stato di emergenza legato alla pandemia e che ha costretto ad annullare la tradizionale festa per due anni consecutivi. Quella di quest’anno mira, quindi, ad essere anche un segnale di rinascita e ripresa restituendo ai cittadini ed ai turisti una delle feste più attese e più belle della costiera amalfitana.

L’illuminazione è curata dai volontari della Comunità. L’addobbo floreale è curato e offerto dalla ditta Posaflora.

In occasione dei festeggiamenti la strada per Montepertuso e Nocelle sarà chiusa al traffico dalle ore 18.00 alle ore 2.00. La società Mobility AmalfiCoast effettuerà un servizio di navette con partenza da Parco Cascone e dal Bivio di Montepertuso.

Le suddette navette saranno disponibili già dal giorno 1 luglio dalle ore 18.oo alle ore 1.00. Il 2 luglio saranno attive dalle ore 6.00 alle ore 13.00 e poi dalle ore 17.00 alle ore 1.30.

PROGRAMMA

22 GIUGNO

Ore 19.00: esposizione della statua della Madonna e Santa Messa

Dal 23 giugno al 1° luglio: ore 18.00: S. Rosario, novena e Santa Messa

1 LUGLIO

Ore 8.00: arrivo dello Storico Pluripremiato Gran Concerto Bandistico Città di AILANO diretto dal Maestro concertatore GIOVANNI MINAFRA

Ore 10.00: Apertura della Mostra Fotografica “2 luglio ieri e oggi” Memorial Michele Mandara per rivivere attraverso caratteristici scatti fotografici la storia di questa meravigliosa tradizione

Ore 11.00: Santa Messa

Ore 19.00: Santa Messa e processione del SS. Sacramento

Ore 21.00: il suddetto Concerto Bandistico eseguirà uno scelto programma di musica sinfonica

2 LUGLIO

Sante Messe ore 6.30 (con la partecipazione dei volontari della comunità) – 7.30 – 9.00 – 11.00

Ore 10.00: matinée musicale sul sagrato della Chiesa

Ore 19.00: processione della statua della Madonna, Messa solenne all’aperto

Ore 21.00: il suddetto Concerto Bandistico eseguirà uno scelto programma di musica sinfonica

Ore 23.30: RIEVOCAZIONE DELLA LEGGENDA DI MONTEPERTUSO

9 LUGLIO

Conclusione dei festeggiamenti

Ore 20.00: Santa Messa e reposizione della statua