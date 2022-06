Positano, mare mosso e manovra da inesperti al molo donna finisce a mare dalla passerella di una imbarcazione . Poteva esserci anche una tragedia ieri pomeriggio , dopo le 17, a causa di una manovra improvvida di una imbarcazione diretta a Capri che probabilmente conosceva poco il molo della cittadina della Costiera amalfitana . La passerella , spostata dai moti ondosi, ma anche a causa di una manovra troppo frettolosa, ha fatto cadere una turista che è stata subito soccorsa . Questi almeno i resoconti di chi ha seguito la vicenda, ma attenzione perchè è anche colpa del molo che ha molte problematiche . Per la turista , forse anche lei poco attenta non conoscendo appunto i possibili pericoli, solo un grande spavento e oltre tremila euro di danni per macchina fotografica e telefonino finito a mare, ma poteva andare peggio. “Mentre stava caricando persone con rischi per la sicurezza perchè c’era anche il mare, non si sa neanche se la barca non aveva nessuna cima fissata sul molo, fatto sta che il troppo movimento del mare ha fatto sì che la passerella dove caricava ha perduto il contatto con il cemento del molo e una donna è caduta a mare sbattendo vicino alla banchina con il mare mosso. Subito intervenuto un gommone con il privato con a bordo, la donna è stata trasportata a riva e soccorsa” La problematica è la sicurezza del molo, gli uomini della Capitaneria di Porto li vediamo sempre presenti, ma se il molo è inadatto non possono farci molto. Le condizioni del molo e i flussi marittimi dipendono dalla Regione Campania . Poi se ci si mette l’inesperienza o la mancata conoscenza del molo, che invece hanno i nostri marinai, ci si mette il resto e si rischia davvero grosso. Abbiamo sentito alcuni marinai e operatori del posto “La banchina è stata fatta male, o comunque non è ottimale per gli sbarchi in condizioni meteo marine non ottimali, in diversi punti se c’è un pò di mare la passarella va a finire sul muretto. Inoltre in tanti non si fermano prima di arrivare al molo e invece di operare a motore spento come dovrebbero fanno le manovre in corsa con tutti i rischi che ne conseguono”, ci spiegano. Che il molo di Positano sia da rifare lo si sente da più voci, ma non solo , addirittura stiamo aspettando ancora i lavori di ripristino dai danni di mareggiate di tre anni fa . Anche le condizioni della calpestata, già a partire dal Covo, non son da paese turistico quale è il nostro. Ricordiamo che la Regione Campania doveva fare i lavori di ripristino della banchina da almeno due anni, rinviati poi con l’esplosione della stagione turistica, anche per le pressioni delle grandi compagnie di navigazioe, che giustamente si trovano nel pieno del lavoro. Ma in due anni di pandemia a causa del Covid con il lockdown ci si è guardati praticamente in faccia senza fare nulla . Il molo di Positano in questo momento è sotto pressione, una mole di traffico mai vista nella nostra storia in questo periodo di inizio stagione turistica, in condizioni, secondo noi, indegne per la nostra cittadina . Parte del molo sembra un cantiere, manca una copertura per i turisti, non c’è un presidio medico sanitario. Intanto arrivano e partono imbarcazioni da ogni dove, Amalfi, Salerno, Napoli, Capri, Ischia , che sversano migliaia e migliaia di avventori.