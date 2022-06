Positano: malori a causa del calore al molo, manca ancora la tenda. In questo primo fine settimana del mese di giugno, interessato dal ponte del 2 giugno, in tanti hanno scelto di raggiungere Positano, la perla della costiera amalfitana, per trascorrere una giornata in una delle località più belle al mondo. E sono tantissime le persone che hanno optato per le vie del mare, sicuramente meno “stressanti” rispetto all’alternativa della S.S. 163, evitando il rischio traffico.

Eccessivo, dunque, l’afflusso di persone giunto al molo di Positano, dove ancora manca la tenda e non si trova neanche un presidio sanitario del 118. Sono stati tanti i malori dovuti al forte caldo. La Regione Campania e l’Asl stanno a guardare, nonostante l’appello del sindaco Giuseppe Guida, con il quale chiedeva che la città verticale venisse riconosciuta come zona speciale. Il primo cittadino cerca di fare il possibile, ma le istituzioni sono sorde e cieche: a Napoli ed a Salerno, nei loro uffici con l’aria condizionata, non hanno nessun sentore della gravità del problema.

I malori sono spesso risolti in maniera spontanea con l’aiuto dei locali, dei lavoratori dei bar, a volte avvengono sulle motonavi, persone vengono soccorse da medici che stanno trascorrendo una giornata al mare, ma non è certo questo il modo migliore per affrontare questa problematica. Inoltre, ricordiamo ancora che manca anche l’idroambulanza.