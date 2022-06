Positano: lunedì 20 giugno la scrittrice Sabatina Napolitano parlerà del suo romanzo “Origami” nella terrazza della Biblioteca Comunale.

Lunedì 20 giugno alle 17.00 la scrittrice Sabatina Napolitano parlerà del suo ultimo romanzo “Origami” (Campanotto, 2021) con Maria Rosaria Manzini dell’associazione Posidonia nella splendida terrazza della Biblioteca Comunale di Positano. Ecco alcune dichiarazioni che la scrittrice ha rilasciato per noi:

L’esperienza della scrittura è meravigliosa. Quando ho scritto “Origami” mi ha accompagnato per un pezzo della mia vita intenso. Ne è derivata una scrittura che intendo conservare, con dei luoghi e delle scene che suonano ancora in me come un meraviglioso potere. È stata una scrittura di debolezza, dove a volte percorrevo la pagina con gracilità, altre mi sentivo troppo attratta dalla storia per finire di cedere. I miei padroni sono stati i sentimenti, che anche se sono transitori, in me hanno elargito consigli e visioni attraverso i personaggi. È stato lo spirito di umiltà a spingermi a farcela, e ancora mi spinge a parlare del romanzo, della mia scrittura, non la presunzione. Il fatto che in passato sia stata spesso remissiva non vuol dire che mi lascio intimorire dalle brutture del tempo, anzi. Dopo i trent’anni ho imparato a provare la grazia dell’indifferenza per chi mi compete, soprattutto per chi lo fa con violenza senza che io abbia mai attaccato. Con l’esperienza la debolezza è diventata forza, e l’energia si è fatta luce. “Origami” è un romanzo utopico ambientato a Itaque, una città che le rappresenta tutte e che per questo finisce col trattare di una parte dell’umanità. Il romanzo è la storia di una famiglia di giornalisti ed editori, la protagonista, Olga, impara a scrivere i suoi sogni su dei fogli di origami e finisce per realizzare il suo desiderio di dirigere un giornale che si chiama proprio “Origami”. Dalla terrazza di Positano mi piacerebbe parlare dell’Italia nel mondo, perché appunto il mio primo romanzo non vuole dedicarsi a un solo Paese per poterne abbracciare tutti.

La magia della terrazza di Positano è come la scoperta in un bacio, il luogo dove un gioco comincia e dove si sancisce una riconquista. “Origami” parte proprio dalla letteratura delle biblioteche, gli impiegati della grossa biblioteca di Itaque sono sanguigni e mentali. La narrazione è in terza persona e non è Olga a parlare, questo perché il lettore vede tutto il romanzo come la storia degli impiegati della biblioteca di Itaque, impegnati con convegni, visite guidate, digitalizzazioni. Dalla terrazza di Positano sicuramente resteranno indimenticabili il volto di Jeremy e Gustavo, la camminata di Olga, le espressioni di Ada alle sfilate di moda e l’impegno di Regina. L’evento su questa terrazza di Positano inciderà attraverso la piacevolezza sprigionata da questo angolo incantevole di mondo, da queste spiagge corteggiate e che danno assuefazione. Da Positano assisteremo a una magia che tocca i cuori dei recensori, dei giornalisti dei quotidiani, dei critici d’arte, di chi si occupa di libri e li spingerà a prendere in seria considerazione questo romanzo “Origami” per scrutarne con nuovi occhi le pagine e lasciarsi conquistare. Da qui comincia il corteggiamento dei recensori verso il romanzo “Origami”, da qui le radio anche di altri paesi si rendono conto del sangue, si lasciano sorprendere da un romanzo, “Origami” che merita le attenzioni piacevoli di tutti i recensori con cui è entrato in contatto in questi anni. E merita le loro firme sotto gli articoli.