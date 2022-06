Positano, lo sfogo di una mamma: “Perché camminare per strada deve essere pericoloso?”

Oggi pomeriggio, al ritorno da una serena giornata di mare con i miei figli, ci trovavamo alla chiesa nuova pronti ad attraversare la strada sulle strisce pedonali ( invisibili a tutti..) difronte al Bar internazionale ,quando un minivan bianco di una delle tante aziende di noleggio di Positano che proveniva da destra, l’autista, con in mano il cellulare, ci aveva palesemente visti e, nonostante tutto, non ha accennato a frenare e, quando io, alzando la mano, gli ho ricordato velocemente che ero sulle strisce e che lui avrebbe dovuto fermarsi, mi ha anche fatto un cenno seccato, probabilmente accompagnato da qualche commento che non sono riuscita a sentire!

Allora io vorrei dire a questo autista, che per fare questo mestiere, ma anche semplicemente per guidare un’auto o un motorino, deve conoscere le regole della strada e soprattutto avere buon senso, io ero con i miei ragazzi, ma potevo essere una mamma con un carrozzino, una persona anziana, una donna incinta, potevo essere un bambino….

Il suo gesto seccato è stata un’umiliazione, è un fallimento, un insulto alla civiltà, un insulto a chi ha perso un figlio grazie alla disattenzione e alla strafottenza di gente come lui…

Non ci sono abbastanza controlli in questo paese, non ci sono regole rigide, perché ?

Perché camminare per strada in un paese chiamato “la perla della costiera” deve essere pericoloso? Perché non si interviene?

Una Mamma come tante.