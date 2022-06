Positano, l’ex assessore Mario Maresca: “Il molo e il campo sportivo errori storici”. Questa mattina, sabato 11 giugno 2022, noi di Positanonews abbiamo incontrato l’ex assessore di Positano, in Costiera Amalfitana, Mario Maresca. Durante la nostra chiacchierata, ci ha raccontato del passato, di come la città verticale ha affrontato varie emergenze, fra cui anche quella del colera, raccogliendo soldi per poter fare il piccolo festival al teatro con Zeffirelli. Ci ha raccontato anche di quando a Positano mancava l’acqua, e non solo, ma ci organizzava per fronteggiare tutte queste emergenze.

E ci ha parlato dell’eccessivo afflusso turistico a Positano e degli errori storici del passato, tra cui il molo che si doveva costruire a Remmese, fatto a regola d’arte, e il campo sportivo che non doveva esserci a Montepertuso, il quale ha esigenze di posti auto. Sono considerazioni condivisibili e storicamente valide. Gli errori del passato ricadono oggi su di noi.

“Positano è completamente non cambiata, rovinata. Prima era il più bel paese della Costiera. Oggi non c’è educazione, non c’è rispetto: troppa gente, non c’è più dove mettere una macchina, siamo veramente rovinati – ci ha detto -. Bisogna trovare una soluzione”.