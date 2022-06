Positano, l’assessore alla viabilità Raffaele Guarracino: “Ci prepariamo a gestire l’entrata in vigore delle targhe alterne”

In questo 2 giugno, Festa della Repubblica, abbiamo sentito l’assessore alla viabilità di Positano Raffaele Guarracino sul nodo cruciale del traffico: «E’ stata una giornata piuttosto tranquilla grazie anche all’apporto della locale Polizia Municipale. Gli snodi nevralgici del nostro territorio sono stati presidiati da questa mattina e non si sono registrate code. Dal 15 giugno entreranno in vigore le targhe alterne e ci stiamo organizzando per gestire al meglio questa nuova situazione. L’ordinanza che ha limitato la circolazione dei mezzi di grosse dimensioni sta dando i suoi effetti sul traffico e dopo una lunga lotta oggi cominciamo a vederne i benefici».