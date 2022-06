Positano, la sicurezza sul Sentiero degli Dei. Le parole del cartografo Antonino Buonocore

Il Sentiero degli Dei, che collega Agerola con la frazione di Nocelle a Positano, rappresenta una delle maggiori attrattive della costiera amalfitana ed ogni anno viene percorso da migliaia di escursionisti desiderosi di vivere un’esperienza unica a contatto con la natura e con la possibilità di ammirare un paesaggio mozzafiato.

Pur essendo un percorso dall’indubbia bellezza va affrontato con la dovuta preparazione ed il giusto equipaggiamento perché, trattandosi di un sentiero di montagna, nasconde comunque dei pericoli.

E sono sempre numerosi i casi registrati di incidenti, più o meno gravi, verificatisi lungo il percorso.

Ne abbiamo parlato con il cartografo positanese Antonino Buonocore: «Bisogna tristemente ammettere che la situazione del Sentiero degli Dei è fuori controllo e troppo spesso si vedono escursionisti improvvisati affrontare il percorso senza un’adeguata conoscenza dello stesso. Il Sentiero degli Dei va percorso in modo consapevole, con un’adeguata preparazione ed un corretto equipaggiamento. Prima di intraprendere il cammino è preferibile informarsi sulle caratteristiche del percorso perché purtroppo bisogna ammettere che in molti si basano sui consigli ricevuti da improvvisati esperti che troppo spesso non conoscono bene il Sentiero degli Dei e tutte le sue caratteristiche. Va anche sottolineato che ancora oggi – nonostante le diverse segnalazioni in proposito – circolano informazioni completamente sbagliate che tendono a presentare il Sentiero come un percorso molto semplice sottovalutando o ignorando completamente le difficoltà che in realtà presenta.

A mio parere sarebbe opportuno regolamentare l’afflusso degli escursionisti prevedendo, ad esempio, una possibilità di prenotazione in modo da scaglionare gli ingressi durante l’arco della giornata. Inoltre sarebbe auspicabile anche una serie di controlli soprattutto per valutare l’adeguato equipaggiamento.

Gli incidenti che si contano ogni anno sul Sentiero sono sempre tantissimi, dagli infortuni leggeri fino ad arrivare a problemi più importanti con distorsioni e fratture. E, purtroppo, non mancano i casi di decesso. La difficoltà principale che si registra nel momento in cui una persona si infortuna sul sentiero è quella di comunicare la propria posizione in modo da rendere più veloci gli interventi da parte dei soccorritori.

Per cercare di risolvere tale problema nel 2008 ho realizzato, unitamente all’associazione ambientale GEA, un progetto che prevedeva l’individuazione di 18 idonei punti numerati al fine di permettere alla persona infortunata di comunicare il numero della postazione a lei più vicina al momento dell’incidente permettendo ai volontari, in possesso di una cartina riportante l’esatto posizionamento dei punti individuati, di capire immediatamente il luogo in cui intervenire.

Grazie a questo sistema siamo probabilmente riusciti, nel corso degli anni, a salvare ed aiutare molte persone grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.

Si tratta di un progetto al quale sono molto legato anche se per me doveva essere un punto di partenza poiché lo immaginavo in ampliamento, con un maggiore supporto anche tecnologico. Purtroppo alla fine non è stato così.

Il progetto, così come concepito, rappresenta indubbiamente un valido alleato per velocizzare gli interventi e ridurre i rischi legati agli incidenti ma da solo sicuramente non è sufficiente a garantire la sicurezza sul Sentiero degli Dei fino a quando ci saranno escursionisti improvvisati e “fai da te” che affrontano il percorso con troppa incoscienza ed irresponsabilità».