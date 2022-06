Positano, la preside Astarita:” Il mondo è nelle mani dei bambini“.

Oggi è stata una giornata emozionante per tutti, si è finalmente tornati alla normalità, potendo godere in presenza della genuinità dei ragazzi in occasione della chiusura di questo anno scolastico.

“E’ chiaro che i temi dell’educazione ambientale, della sostenibilità ambientale e soprattutto della pace, sono tutti temi che noi invochiamo oggi.

La speranza che sia possibile un mondo migliore e che sia possibile seminare la pace”, continua la preside.

Quando si parla di Educazione Ambientale (EA) non ci si riferisce alla semplice conoscenza della Natura, quella è solo la base di partenza. Si parla di “relazioni” e di “interazioni”. Sì, perché l’Educatore Ambientale è un “mediatore di relazioni“, crea un’interazione fra l’ambiente e le persone, crea delle connessioni ed ha la funzione di connettere e riconnettere le persone con la Natura, rendendole consapevoli del suo funzionamento e della sua bellezza al fine di generare un cambiamento e una trasformazione in esse che le porti a vivere in modo più sostenibile, affinché della Natura possano goderne anche le generazioni future.

Il concetto di sviluppo sostenibile è tanto semplice da esprimere quanto difficile da mettere in pratica da parte del genere umano: “soddisfare le proprie esigenze vitali senza compromettere la possibilità che le generazioni future possano soddisfare le loro“.

I bambini hanno la possibilità e il potenziale per maturare una coscienza ambientale e una sensibilità che un giorno li porterà a fare delle scelte che tengano conto della società e del pianeta in cui vivono, per il bene delle generazioni future. Loro hanno l’occasione di migliorare il mondo laddove le generazioni che li hanno preceduti hanno fallito…

La preside, professoressa Stefania Astarita, ringrazia i suoi docenti per l’impegno profuso per questo evento di fine anno scolastico.

Ricorda anche la medaglia d’argento per il piday 2022 vinto dall’ICS Porzio