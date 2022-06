Positano, la presentazione di “Origami” di Sabatina Napolitano nella terrazza della biblioteca comunale con Posidonia

Positano, Costiera amalfitana. Il primo evento culturale post pandemia da Covid dell’associazione culturale e ambientale Posidonia nella splendida terrazza della biblioteca comunale di Positano, con Maria Rosaria Manzini vice presidente dell’associazione Posidonia per Sabatina Napolitano che ha presentato “Origami”.

“I poeti hanno anche profezie… una capacità di capire come andranno gli eventi”, sono fra le frasi che ci hanno colpito , a partire dalla maturità, Montale, e l’ispirazione a scrivere . La “Poesia è un sentimento riflesso” , la Poesia si sente “L’ombelico del mondo”, l’io diventa universale . Un dialogo tutto da ascoltare più che raccontare…incentrato anche sulle biblioteche come quella di Positano che Posidonia con iniziative del genere vuol far rivivere come spazio sociale e culturale.