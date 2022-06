Positano, la presentazione del volume di Dario Cantarella “Busti – Reliquiario di età medievale in Costiera Amalfitana”. Ieri, martedì 7 giugno 2022, alle ore 19.30 presso la Chiesa di S. Maria Assunta, il Centro di Cultura e Storia Amalfitana in collaborazione con la Parrocchia è stato presentato il volume del dott. Dario Cantarella sui “Busti – reliquiario di età medievale in Costiera Amalfitana“.

Il volume in oggetto contiene un prezioso studio sul busto di S. Vito conservato presso la chiesa madre. È stata certamente un’occasione non solo per riscoprire le nostre radici religiose, ma anche per aprire una finestra sulla storia che ha segnato l’identità di un’intera comunità.

Oltre al saluto iniziale del Sindaco dott. Giuseppe Guida, è seguito un contributo del Parroco di Santa Maria delle Grazie di Montepertuso Don Raffaele Celentano sulle origini del culto di S. Vito a Positano.

Intervenuti, inoltre, il Direttore del Comitato Scientifico del Centro di Cultura e Storia Amalfitana Giovanni Camelia ed il Parroco di Santa Maria Assunta di Positano Don Danilo Mansi.