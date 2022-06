Positano, la mancanza di personale costringe i ristoranti ad effettuare turni di chiusura. Non succedeva da 30 anni

A Positano la mancanza il personale costringe i ristoranti ad effettuare dei turni di chiusura mettendosi d’accordo tra le varie attività in modo da garantire una giusta alternanza. Una situazione che non si verificava da oltre 30 anni e che ha abituato i positanesi ed i turisti a vedere i ristoranti aperti sette giorni su sette.

Ma la difficoltà a reperire personale ha inevitabilmente condotto ad una scelta forzata anche se sicuramente fatta a malincuore considerato anche il particolare periodo che vede un afflusso turistico eccezionale dopo due anni di pandemia e difficoltà.

In ogni caso l’alternanza dei turni di chiusura tra le varie attività consentirà comunque un’ottima offerta per tutti coloro che scelgono la perla della costiera amalfitana per trascorrere le proprie vacanze, certi di trovare sempre accoglienza e la possibilità di gustare la cucina tipica locale fatta di odori e sapori unici ed inconfondibili.