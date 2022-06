Positano, la Festa del Pesce dovrebbe tornare dopo due anni di fermo. Non si esclude lo slittamento a novembre

Positano. La Festa del Pesce, che si svolge per tradizione alla fine di settembre sulla bellissima spiaggia di Fornillo, è oramai ferma da due anni a causa della pandemia. Ed ora in tanti si chiedono se quest’anno si potrà nuovamente vivere questo stupendo evento che negli anni è diventato uno dei più attesi e suggestivi di tutta la Costiera Amalfitana grazie alla partecipazione di tantissimi positanesi che mettono a disposizione il proprio tempo per far sì che l’evento riesca al meglio e possa portare gioia ed allegria ai residenti ed ai turisti che accorrono sempre numerosi attratti da una serata così particolare.

Abbiamo chiesto a Paolo Marrone, uno degli storici organizzatori, se quest’anno la Festa del Pesce si farà oppure no: «Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma in molti suggeriscono di spostarla da settembre ad ottobre o addirittura a novembre per evitare il troppo affollamento. E’ stato ipotizzato anche il numero chiuso ma è una scelta che a me non piace anche se dobbiamo fare i conti con un’affluenza sempre più massiccia e, visto il trend di quest’estate, prevedo che organizzare la Festa del Pesce a settembre sarebbe un caos. Il problema principale è riuscire a capire come gestire questo grande afflusso di persone. A breve faremo una riunione fra tutti gli organizzatori in modo da capire le modalità da adottare».