Positano: la domenica senza ambulanza medicalizzata. Ancora problemi per le ambulanze in Costiera Amalfitana: sono solo tre le postazioni, il che la rende scoperta continuamente. C’è una postazione all’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello ed un’altra a Maiori. Inoltre, a Positano la domenica è appena trascorsa senza ambulanza medicalizzata, quindi senza medico a bordo.

A volte, dunque, si è costretti a chiamare ambulanze anche da altri luoghi: da Pagani, o dall’Agro Nocerino Sarnese, proprio perché le altre non riescono ad arrivare in tempo o sono bloccate.

È una situazione davvero assurda, i mezzi del 118 non ci sono e si può anche capire dal fatto che vengono maltrattati, prendendo uno stipendio basso e senza venire valorizzati come si dovrebbe. Il problema è anche dell’Asl Salerno che ancora non ha organizzato un efficiente servizio di emergenza. La Regione Campania, infine, non si rende conto di come la Costiera Amalfitana in questo momento abbia grossi problemi.