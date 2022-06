Positano intervento salvavita del 118 sulla barca di Villa Tre Ville, siamo ancora senza idroambulanza e presidio. Una vergogna. Grazie all’imbarcazione della prestigiosa struttura che è stata di Zeffirelli, nella foto, una ragazza è stata salvata dai medici intervenuti. Questa volta è andata bene, ma la perla della Costiera amalfitana è ancora senza idroambulanza e presidio medico sulla spiaggia. A dire la verità non c’è neanche quello dei volontari della Croce Rossa, c’è solo il gazebo vuoto. Ma non è colpa dei volontari , la colpa è dell’ASL Salerno e della Regione Campania che non si rende conto che Positano è come un’isola e che la Costa d’ Amalfi è una zona in genere disagiata. Abbiamo visto i dati del distretto turistico della Costa d’ Amalfi, i sindaci della Costiera amalfitana scagliarsi contro le targhe alterne , ma , a parte l’allarme inascoltato lanciato dal sindaco di Positano Giuseppe Guida, dopo denunce continue di Positanonews, non è successo nulla . Ripetiamo qui si rischia la vita per tanti motivi, in primis manca un organizzato servizio di pronto soccorso, occorre sulla spiaggia e sulla Statale Amalfitana 163, verso Praiano e verso Piano di Sorrento, occorrono anche gli elicotteri, ma qui ci sono grossi problemi logistici e burocratici, ma addirittura l’idroambulanza neanche ci date? Ma scherziamo davvero? Siamo pazzi? Inoltre sul molo c’è una marea di imbarcazione e l’imbarcazione privata che meritoriamente si è prestata per il soccorso poteva anche non riuscire ad attraccare visto che c’è l’inferno in terra, anzi a mare.